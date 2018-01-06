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Sudan Kassala valisi Eritre ile olan tüm sınır kapılarının kapatıldığını açıkladı

Sudan ve Mısır arasındaki gerilimin giderek tırmandığı bölgede Kassala valisi sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

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Kassala Eyalet Valisi Adem Cima, yaptığı açıklamada, 2017'ye ait cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca geçen hafta bölgede olağanüstü hal ilan edildiği ve 5 Ocak 2018 itibarıyla Eritre ile bütün geçişlerin kapatıldığını duyurdu.

Sudan'ın doğu sınırında, insan ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan çetelerin faaliyet gösterdiği biliniyor.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in 31 Aralık'ta çıkardığı kararname ile Kuzey Kordofan ve Kassala eyaletlerinde 6 ay süreliğine olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal kararının iki eyaletteki ruhsatsız silahları toplama çalışmalarının tamamlanması amacıyla ilan edildiği kaydedilmişti.

 

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