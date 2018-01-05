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Sudan Mısır'da bulunan elçisini ülkesine geri çağırdı

Mısır'ın Sudan elçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının ardından Sudan ülkedeki elçisini geri çağırma kararı aldı.

  • star.com.tr
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Perşembe günü Mısır'ın Sudan elçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmasının ardından Sudan yönetimi ülkedeki elçisini geri çağırma kararı aldı.
 
Sudanlı üst düzey bir yetkili Sudan'ın Mısır elçisinin ülkeden ayrıldığını doğrularken, Mısır Dışişleri Bakanlığı söz konusu kararı Hartum'da bulunan elçilik yoluyla öğrendiklerini belirtti.

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