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Sudan tarım ürünleri ihracatını 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Sudan'ın 2020 yılında ziraat ve et ürünleri ihracatından elde edeceği geliri 10 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediği bildirildi.

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Sudan Başbakan Yardımcısı ve Yatırım Bakanı Mübarek el-Fadıl, başbakanlık konutunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, et ürünlerinin yanı sıra buğday, mısır, Arap zamkı ve yağlı tohumlar da dahil olmak üzere 13 zirai ürünün üretiminde artış hedeflediklerini belirtti.

Fadıl, hayvansal ve tarım ürünlerinin ihracatının 2019 yılında 6.3 milyar dolar, 2020'de ise 10 milyar dolara ulaşmasını planladıklarını ifade etti.

Sudan'ın 18 eyaletinde ekili arazilerin arttırılması, modern kesimhaneler ve pamuk işleme tesislerinin kurulmasının planlandığını aktaran Fadıl, et piyasasının oluşturulması, nakliye ve soğutma ağının genişletilmesi için çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Yıllık 400 metreküpten fazla yağış alan ülkede 102 milyon baş hayvan bulunuyor.

 

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