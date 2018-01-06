Sudan ve Mısır arasındaki gerilimin ardından iki ülke sınırlara asker yığmaya başladı

Sudan'ın Mısır elçisini istişare için ülkesine geri çağırmasının ardından Sudan ordusunun Eritre sınırına asker yığmaya başladığı belirtildi.

Rus haber sitesi Sputnik'in Sudan yerel ajanslarına dayandırdığı habere göre Sudan ordusuna ait çok sayıda asker ve mühimmat Eritre sınırına gönderildi.

Buna karşılık olarak ise Mısır'ın Eritre ile komşu ülke olan Etiyopya üzerinden Eritre'deki askeri üssüne çok sayıda mühimmat gönderdiği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN HAMLESİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Sudan'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirmesi ve Sudan'ın kritik öneme sahip Sevakin adası hakkında anlaşmaya varmasının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu hamleye karşı çıkmıştı.

Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinden rahatsız olan Suudi Arabistan ve BAE'nin darbeci Sisi'yi kullanarak Sudan'ı zor durumda bırakmaya çalıştığı iddia edilirken, Somali'de de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye aleyhinde çalışmalara başladığı iddialar arasında yer aldı.