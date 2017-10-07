Sudan'da ABD yaptırımlarının kaldırılması kutlandı

Beyaz Saray'ın konuya ilişkin açıklamasını öğrenen Sudan halkı araçlarıyla sokağa çıkarak haberi kutladı.

Sudanlı gazeteci Tahir Muhtasar, yaptırımların kaldırılmasını değerlendirdi.

Muhtasar, son aylarda iki ülke arasında süren görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının Sudanlıları memnun ettiğini belirterek, "Komşularımız ve Sudan'ı kardeş gören ülkeler yaptırımların kalması için büyük çaba harcadı. Bundan sonra Sudan ekonomisinin ciddi gelişim göstermesini bekliyoruz." dedi.

Sudan'ın 20 yıldır ekonomik açıdan büyük zorluklar yaşadığına işaret eden Muhtasar, yaptırımların sona ermesiyle yabancı iş adamlarının Sudan'a geleceğini ve yatırımların artacağını ifade etti.

Muhtasar, ABD'nin yaptırım uyguladığı yıllarda Sudan'da yaşananın sadece ekonomik zorluklar olmadığını, sağlık alanında da büyük sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Uzun yıllar Sudan'ın birtakım tıbbi malzemeleri kullanmasına müsaade edilmedi. İlaçların bazıları Sudan'a getirilemiyordu. Sudanlılar o günleri bir daha yaşamak istemiyor." diye konuştu.

YAPTIRIMLAR CLİNTON DÖNEMİNDE BAŞLAMIŞTI

ABD yönetimi, 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Beyaz Saray'dan 13 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bir kararname yayımladığı ve Sudan'a 20 yıldır uygulanan ticari yaptırımların kaldırılması talimatı verdiği belirtilmişti.

Yaptırımların kaldırılmasının, terörle mücadelede Washington yönetimiyle iş birliği yapılması, Güney Sudan'da barışın sağlanmasına destek olunması gibi 5 konuya dayandığı ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise 12 Temmuz'da söz konusu yaptırımların nihai olarak kaldırılmasını 3 ay daha ertelediğini bildirmişti.

AÇIKLAMA NAUERT'TEN

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert bugün, Sudan'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasını yazılı açıklamayla kumuoyuna duyurmuştu.

Nauert, ekonomik yaptırımların kaldırılma gerekçesiyle ilgili "Sudan, çatışmaların yaşandığı bölgelerde olumlu adımlar attı ve bu bölgelere insani yardımların ulaşmasını sağladı. Bölgesel sorunların çözümü ve terör tehlikesine karşı ABD ile yakın ilişki içinde oldu." ifadesini kullanmıştı.

Bu kararın 16 ay süren diplomatik görüşmeler sonucunda alındığını belirten Nauert, açıklamada şunları kaydetmişti:

"Sudan hükümeti, son 9 ay içinde ABD ile iş birliği konusunda ciddiyetini göstermiştir. Sudan'daki çatışmaların durdurulması ve insani yardımların ulaşımı için ciddi adımlar atmıştır ve bölgesel istikrarı önemsemiştir fakat Sudan'da kalıcı barışın sağlanması adına çok daha fazla çabanın gösterilmesi gerekmektedir."

Açıklamada ayrıca, Sudan'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kuzey Kore ile ilgili belirlediği adımlara uyması gerektiği bildirilmişti.