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Sudan'da ateşkes süresi 3 ay daha açıklandı

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, ülkedeki silahlı gruplarla sağlanan ateşkesin süresini 3 ay uzatma kararı aldığı bildirildi.

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Sudan Haber Ajansında (SUNA) yer alan habere göre, Beşir, tüm operasyon bölgelerinde ateşkesi 3 ay uzatma kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığından yayımlanan kararnameye göre, ateşkesin 30 Haziran 2018'e kadar uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Böylece, devlet ve silahlı gruplar arasında 2016'nın Haziran ayında başlayan ateşkes kararı 6'ncı kez uzatılmış oldu.

 

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