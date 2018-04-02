Sudan'da kilometrelerce uzunluktaki benzin kuyruğu
Kuzey Afrika ülkelerinden Sudan'da son günlerin en büyük benzin/dizel talebi yaşanıyor. Bölgede araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturarak depolarını doldurmaya çalışıyor.
Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da benzin krizi yaşanıyor. Başkent Hartum'da son zamanların en büyük benzin talebiyla karşı karşıya kalan Sudan, taleplere yetişmeye çalışıyor.
KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA KUYRUK
Ülkenin başkenti Hartum'da şehir merkezinde oluşan bu görüntü bir araç trafiğinden ziyade benzin almayı bekleyen araç sahiplerinin kuyruğu. Geçtiğimiz haftadan bu güne kadar hemen her gün aynı görüntülerin ortaya çıktığı Hartum'da benzin talebi patlama noktasına geldi.
Talebin bu kadar artışına ilşikin henüz net bir bilgi bulunmazken, benzin/dizel fiyatlarına yapılacak bir zammnın gündemde olduğu ve bu durumun ucuza benzin ihtiyacını karşılamak için yapıldığı söylentilerini beraberinde getirdi.
Kaynak: ENSONHABER
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.