Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sudan'da 'yolsuzluğa karşı savaş' ilanı

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkedeki yolsuzluklara karşı savaş ilan ettiğini duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşir, parlamentoda yaptığı konuşmada, altın kaçakçılığı, döviz kurları üzerinde spekülasyon ve tekelciliğin sona erdirilmesi için her yerde yolsuzluğa savaş açacaklarını ve gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

Beşir, "Halkın çalınan paraları geri alınana kadar bu sorunu çözmek için çalışacağız. Hiçbir suçlu cezasız kalmayacak. Şüpheli parayı, kara para aklamayı ortaya çıkaracağız. Ekonomi tamamen düzelene kadar ülke içinde ve dışındaki düzenbazların izini sürecek, ülke kaynaklarını kalkınma ve temel ihtiyaçların sağlanması için harcayacağız." dedi.

Devlet Başkanı Beşir ayrıca bankacılık sistemindeki işleyişin gözden geçirildiğini ve yolsuzluk yaptığı ortaya çıkarılan banka ve şirketler hakkında cezai önlemler alınacağını ifade etti.

Sudan hükumeti, aldığı önlemlerle milli para birimi cüneyhin döviz karşısında değer kazanması için çalışıyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeci tüp bebek merkezindeki skandalı 24 TV ortaya çıkardı

Bahçeci tüp bebek merkezindeki skandalı 24 TV ortaya çıkardı

Yerin altından servet fışkırdı

Yerin altından servet fışkırdı

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Üzerinden tam 100 yıl geçti

Üzerinden tam 100 yıl geçti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA