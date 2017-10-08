Sudan'dan ABD açıklaması: Ticari yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladık

ABD'nin ülkeye yönelik kararlarını tartışmak için parlamentonun çağrısıyla gerçekleşen olağanüstü oturumda konuşan Parlamento Başkanı İbrahim Ahmed Ömer, Washington yönetiminin ülkesine uyguladığı ticari yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Sudan'ın "terörü destekleyen devletler" listesinden çıkarılması için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Parlamento Başkanı Ömer, Katar, Arap ve Afrika parlamentolarına Sudan'ı destekleyen duruşlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Sudan Parlamentosu ABD yönetiminin Sudan'a yönelik 20 yıldır uyguladığı ticari yaptırımları kaldırma kararını tartışmak amacıyla dün olağanüstü oturum düzenlemişti.

ABD yönetimi, 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Yaptırımların kaldırılması için, Sudan'a terörle mücadelede Washington yönetimiyle iş birliği yapılması, Güney Sudan'da barışın sağlanmasına destek olunması gibi 5 konu sunulmuştu.

ABD yönetimi, Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptırımların kaldırılmasını yazılı açıklamayla duyurarak, "Sudan, çatışmaların yaşandığı bölgelerde olumlu adımlar attı ve bu bölgelere insani yardımların ulaşmasını sağladı. Bölgesel sorunların çözümü ve terör tehlikesine karşı ABD ile yakın ilişki içinde oldu." ifadelerini kullanmıştı.