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Sudan'dan güneydeki komşularına demir yolu projesi

Sudan Devlet Başkanı Beşir, ülkesini Güney Sudan ve Etiyopya'ya bağlayacak demir yolu hattı inşa etmeyi planladıklarını belirtti.

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Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkesini Güney Sudan ve Etiyopya'ya bağlayacak demir yolu hattı yapmayı planladıklarını söyledi.

Beşir, başkent Hartum ile Vad Medeni kenti arasında yapımı tamamlanan tren hattının açılış töreninde, "Kızıldeniz'e uzanan Sudan limanlarından ihtiyaçlarını karşılaması için Etiyopya'ya uzanacak demir yolu hattının inşası üzerine çalışmalar yapacağız." dedi.

Güney Sudan ile de bir demir yolu bağlantısı kurma çalışmalarında bulunacaklarını dile getiren Beşir, Kenya ve Uganda ile seyahat ve ticaret taşımacılığı konusunda Güney Sudan'ın köprü vazifesi gördüğüne işaret etti.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, Port Sudan Limanı ile Senegal'in başkenti Dakar'ı birbirine bağlayacak bir demir yolu hattı projesinin ise Afrika kıtasındaki ulaşıma büyük hareketlilik kazandıracağını kaydetti.

Sudan Taşımacılık, Yol ve Köprülerden Sorumlu Bakan Mekavi Muhammed Avad da yaptığı konuşmada, 2016 yılından bu yana bin 300 kilometrelik demir yolu hattını yenilediklerini belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 2008 yılında Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen zirvesinde, Sudan'ın Port Sudan kentindeki Sudan Limanı ile Dakar arasında inşa edilecek 10 bin 100 kilometrelik demir yolu hattı projesi açıklanmıştı. Söz konusu proje kapsamında yapılması öngörülen demir yolu hattı, Sudan'dan Çad Cumhuriyeti, Nijerya, Nijer, Burkina Faso ve Mali'den geçerek Senegal'a uzanıyor.

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