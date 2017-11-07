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Sudan'ın El Cezire eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'da ülkenin Orta Doğu kesimindeki El Cezire eyaletinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

  • AA
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Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir yayınladığı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle El Cezire eyaletinde yerel yasama meclisinin feshedildiğini ve olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada ilgili hükümet organlarının kararnamenin uygulanması için gerekli tedbirleri alması istendi.

Kararın 2005 yılında kabul edilen Sudan Geçici Anayasası'nın 211 maddesinin devlet başkanına tanıdığı yetki uyarınca alındığı belirtildi.

Açıklamada kararın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, karara El Cezire eyaleti valisi ile yerel yasama meclisindeki iktidar partisine mensup milletvekilleri arasında çıkan anlaşmazlığın sebep olduğu iddia ediliyor.

El Cezire Eyaleti, başkent Hartum'un güneyinde Mavi Nil ile Beyaz Nil'in arasında yer alıyor. Bölge adını Arap Yarımadası'nı belirtmekte kullanılan ve Arapça "ada" anlamına gelen "el cezire" kelimesinden alıyor.

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