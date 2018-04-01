Sudanlı şairden Türk askerine 'Zeytin Dalı' şiiri

Sudan’ın tanınmış şairlerinden Halife Ahmed Harun, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin’i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yazdığı şiirle destek verdi.

Siyasi konularda yazdığı şiirlerle bilinen 44 yaşındaki Harun, kendini "sıradan bir dava adamı" olarak tanımlıyor.

Harun, Afrin'i teröristlerden arındıran Türk askerleri için 46 beyitten oluşan "Zeytin Dalı" ismini verdiği şiir yazdı. Ünlü şair, Türk askerinin "cesur ve barışçıl" özelliklerini dizelere döktü.

Şair Halife Ahmet Harun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teröristlere karşı azimli ve cesur tavrının şiiri yazmasındaki en büyük etken olduğunu söyledi.

Şiirini yaklaşık 3 haftada yazdığını dile getiren Harun, "Sudanlılar her zaman Türkiye'nin yanında oldu. Afrin’e yapılan askeri harekat, Hartum’da yakından takip edildi. Herkesin bildiği gibi Sudanlı yetimler günlerce Türk askerinin başarısı için dua etti. Türkiye’yi çok seven biri olarak ben de destek vermek istedim. Bir şairin en güzel yapacağı iş, şüphesiz şiir yazmaktır.” dedi.

Harun, Sudanlı şairlerin Türkiye’ye büyük hayranlık duyduğunu belirterek Türk siyasetinin Sudanlılarca yakından takip edildiğini kaydetti.

"Özgürlük Aşığı Erdoğan" şiiri

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan için de bir şiir yazdığını anımsatan Harun, “Kendisi mazlum Müslümanların yanında duran bir lider. Doğru, ilkeli bir duruşa sahip. Onun yapmış olduğu güzel, hayırlı işlere kayıtsız kalamadım. 116 beyitten oluşan uzunca bir kaside ile Erdoğan’ı anlatmaya çalıştım.” ifadelerini kullandı.

Harun, "Özgürlük aşığı Erdoğan" şiirinin Sudanlılar tarafından büyük ilgi gördüğünü, okuyan herkesin olumlu tepkiler verdiğini söyledi.

"Şiirlerimin Türkçeye çevrilmesini istiyorum"

Harun, "Zeytin Dalı" ve "Özgürlük Aşığı Erdoğan" şiirlerini kitapçık olarak yayımladığını belirterek “Bu iki şiirime çok önem veriyorum. Kitapçık olarak bastırdığım şiirlerimi hediye olarak arkadaşlarıma dağıtıyorum. Kitapçığın içeriğini Cumhurbaşkanımız Ömer el-Beşir ve Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarıyla süsledik. Herkes çok iyi biliyor ki iki lider birbiriyle uyum içerisinde çalışıyor. Onların ilişkisi Türkleri ve Sudanlıları fazlasıyla memnun ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Şiirlerini Türk yetkililere ulaştırmak istediğini ifade eden Harun, “Yazdığım şiirlerin bir nüshasını inşallah Türkiye’nin Hartum Büyükelçisine takdim edeceğim. Elçi beyin yardımıyla Türkiye’ye göndermek istiyorum. Sayın Erdoğan başta olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım’a bu şiirlerimin gitmesini çok arzuluyorum.” diye konuştu.

Harun, şiirlerinin Türkçeye çevrilmesini çok istediğini söyleyerek böylece Sudan ve Türkiye kardeşliğine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.