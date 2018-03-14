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Sultan Murat Tümeni’nde özel eğitilmiş 400 asker Afrin’e doğru yola çıktı

Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Sultan Murat Tümeni’nde özel eğitilmiş 400 asker Afrin’e doğru yola çıktı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 400 ÖSO askeri Afrin’e doğru yola çıktı.

Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa askerlere yaptığı konuşmada, sivillere silah doğrultmamaları gerektiğini söyleyerek, “Afrin’deki davamız teröristler” dedi. 

Kaynak: HABER7

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