Suriye için siyasi süreç başlatıldı

FETÖ’nün büyükelçi Karlov suikastına rağmen Türkiye ve Rusya’nın karşılıklı gösterdiği kararlılık sonucunda İran’ın da katılımıyla Moskova’da yapılan üçlü toplantıda ‘Suriye’deki krize çözüm bulmak için’ ortak bir bildiri imzalandı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus ve İranlı mevkidaşları Sergey Lavrov ve Cevad Zarif’in gerçekleştirdiği toplantı sonrası yayımlanan ortak metinde, her üç ülkenin de Suriye rejimi ve muhalefeti arasında müzakere edilmiş, geleceğe dönük bir anlaşmaya garantör olmaya hazır olduğu vurgulandı. Metinde “Bakanlar, ateşkesin, kesintisiz insani yardımın ve sivillerin serbest dolaşımının ülke geneline teşmil edilmesinin önemi konusunda mutabıktır” ifadesi yer aldı. Ayrıca Kazakistan Devlet Başkanı’nın Astana’da konuyla ilgili toplantılar yapılması konusundaki nazik davetinin öneminin de vurgulandığı metinde, “DEAŞ ve El Nusra’yla ortak mücadele ve silahlı muhalif grupların bu örgütlerden ayrıştırılması hususlarındaki kararlılık yinelendi” denildi.

FIRAT SÜRECEK

Bakan Çavuşoğlu ise toplantıda gerçekleştirdiği açıklamada “Suriye’de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Ateşkesin tüm Suriye geneline yayılmasından bahsediyoruz” ifadelerini kullandı ve “terör örgütleri DEAŞ ve El Nusra ile mücadelemiz devam edecek. Ama rejim, muhalifler, bir de dışardan gelen gruplar var. Hizbullah var. Bu gruplara da yardımın kesilmesi lazım” dedi. Çavuşoğlu, ayrıca Bab’a operasyonun da süreceğini belirtti.

KRİZLER AŞILACAK

Lavrov da, “Toplantının Suriye’deki krizin siyasal çözümünün girdiği çıkmazın aşılmasına, şiddet olaylarının sona ermesine ve insani yardımların ulaştırılmasına yardımcı olabilir” açıklamasında bulundu. Zarif ise toplantı öncesinde yaptığı açıklamada ‘Suriye’de siyasi çözüm sürecini başlattık’ dedi.