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Suriye konulu 6. Astana toplantısı 14 Eylül'de yapılacak

Kazakistan’ın başkenti Astana'da düzenlenecek Suriye konulu toplantı 14-15 Eylül'de yapılacak.

  • AA
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Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, başkent Astana’daki 6'ncısı düzenlenecek Suriye konulu toplantının, 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda çatışmasızlık bölgelerindeki güvenlik güçlerinin faaliyetlerini düzenleyen belgelerin ele alınacağını ve İdlib’teki kontrol güçlerinin oluştulması üzerindeki çalışmaların devam edeceğini ifade edildi.

Katılımcıların İdlib, Humus ve Doğu Guta bölgelerindeki çatışmasızlık bölgelerinin sınırlarını onaylayacağının ifade edildiği açıklamada, koordinasyon merkezi, tutukluların ve esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili ortak çalışma grubu, cenazelerin teslim edilmesi ve kayıp kişilerin aranmasıyla ilgili hüküm taslağının da onaylanacağı kaydedildi.

Açıklamada, tarafların toplantıda Suriye’de UNESCO'nun kültür mirası listesindeki bölgelerin de mayınlardan temizlenmesi konusunda bildirge kabul edeceklerine değinildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye, İran ve Rusya'dan oluşan garantör ülkelerin 13 Eylül'de de teknik görüşmeleri yapacağı duyuruldu.

4-5 Temmuz'da 5'incisi düzenlenen Astana toplantısında çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili ortak çalışma grubu oluşturma ve görüşmelere devam etme kararı alınmıştı.

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