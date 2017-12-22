Suriye konulu 8. Astana toplantısı sürüyor

Askeri muhalefet heyeti, görüşmelerin ikinci ve son gününde Türk, Rus ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetleriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Görüşmelerden sonra yazılı açıklama yapan askeri muhalifler, Türk heyeti ile İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes ihlallerini masaya yatırdıklarını belirtti.

Türk yetkililer ile tutukluların serbest bırakılması konusunu da ele aldıkları ifade eden muhalifler, "Bugün konuda anlaşmaya varmak için yoğun bir oturum yapılacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Soçi'de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili şu değerlendirmeler yer aldı:

"Türk heyeti, askeri devrim güçleri delegasyonuna (askeri muhalefet) davetliler, bu kongrede muhaliflerin rolü ve kongrenin Cenevre süreci, BM ve ilgili uluslararası kararlarla ilişkisi üzerinde durdukları üç konu olduğunu açıkladı."

- "Suriye'deki durumun özeti budur"

Askeri muhalefet, bugün Rus heyeti ile de bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

Açıklamada, Rusya'nın kendilerine mevcut turda tutuklular, kayıp kişiler ve cenazelerin teslim edilmesi konularında ilerleme sağlanacağı konusunda söz verdiği belirtildi.

Rus heyetinin Soçi'deki Kongre'ye Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de katılabileceğini söylediği bilgisine yer verildi.

Heyette bulunan Humus temsilcisi Fatih Hassun, Rus heyeti başkanı Aleksandır Lavrentiev'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Aralık'taki Hımeymim askeri üssünü ziyareti sırasında, bir Rus komutanın Putin ile birlikte yürümek isteyen Beşşar Esed'i durdurduğu anın fotoğrafını gösterdi.

Hassun'un "Suriye'deki durumun özeti budur" diyerek gösterdiği fotoğrafa Lavrentiev'in gülerek yanıt verdiği öğrenildi.

- Muhalefet, rejimin katliamlarını ve PYD/PKK'nın hak ihlallerini belgeledi

Bu arada muhaliflerin, Rus yetkililere bazı belgeler sunduğu öğrenildi.

"Humus Kırsalındaki el-Ganto Beldesinde İşlenen El-Assaf Katliamı" başlıklı belgenin, (2015'te Assaf ailesinden 45 kişinin rejimin hava saldırısında öldürülmesi) ve diğer bölgelerde rejimin yaptığı saldırılara ilişkin olduğu belirtildi.

Ayrıca Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda kurtarılan bölgede bazı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarına suikast planlarına ilişkin ele geçirilen ses kayıtları da Rus heyete teslim edildi.

Söz konusu ses kayıtlarında rejimin bazı güvenlik görevlilerinin konuşmalarında ÖSO komutanlarını, Rus saha komutanlığı desteği ile öldürme planlarının geçtiği bilgisine ulaşıldı.

Belgeler arasında terör örgütü PYD/PKK'nın sivillere karşı hak ihlalleri, mülklerine el koymalarını içeren veriler de yer aldı.

8. Astana görüşmelerinin sonuç bildirisinin okunacağı ana toplantının kısa süre içinde başlaması bekleniyor.