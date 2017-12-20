Suriye konulu 8. Astana toplantısı yarın başlayacak

Suriye krizinin tarafları, Kazakistan'da 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 8'inci toplantı için başkent Astana'ya gelirken görüşmelerin ana gündemini, tutuklu ve esirlerin serbest bırakılması, cenazelerin teslim edilmesi, kayıp kişilerin aranması, tarihi alanların mayınlardan temizlenmesi, insani yardımların kesintisiz girişinin sağlanması, gerginliği azaltma bölgelerindeki ateşkes ihlalleri ve Soçi'de yapılacak kongreye hazırlıkları oluşturuyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, ateşkesin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran ile askeri muhalefet, rejim heyetleri ve gözlemciler, yarın başlayacak ikili ve üçlü görüşmelere katılmak için Astana'ya gelmeye başladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, tarafların, tutukluların serbest bırakılması, cenazelerin teslim edilmesi ve kayıpların aranmasıyla ilgili belgeleri kabul etmesinin planlandığı duyuruldu.

Heyetlerin ayrıca, gerginliği azaltma bölgelerindeki işleyişine ilişkin konuları görüşeceği belirtilen açıklamada, "Taraflar, Suriye'deki UNESCO kültür mirası listesine alınan tarihi yerlerin mayınlardan temizlenmesiyle ilgili ortak bildiriyi onaylamak niyetinde." ifadesi kullanıldı.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, tutuklu ve esirlerin serbest bırakılması, tarihi eserlerin bulunduğu alanların mayınlardan temizlenmesi, insani yardımların kesintisiz girişinin sağlanması, gerginliği azaltma bölgelerindeki ateşkes ihlalleri ve Soçi'de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'ne hazırlıklar başlıca gündem maddelerini oluşturuyor.

Bu görüşmelerin Astana'daki son toplantı olabileceği, devamının Soçi'de yapılabileceği konuşuluyor.

Rejim kuşatma ve saldırıları sürüyor

Askeri muhalefet heyetinin, rejimin sıkı askeri ablukada tuttuğu Doğu Guta'daki insani krizi, acil tahliyeye muhtaç sivillerin kuşatmadan çıkarılmasını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Rejim güçleri Doğu Guta'nın yanı sıra İdlib güney kırsalı, Hama kuzeyi ve doğusu, Türkmendağı ve Beyt Cin bölgesine (Şam/Kuneytra illeri sınırındaki) şiddetli saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

2017'de 8 kez Astana'da bir araya gelindi

Astana toplantılarının ilki 23-24 Ocak'ta Türkiye ve Rusya öncülüğünde, iki ülkenin garantörlüğünde sağlanan ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle düzenlenmişti. Türkiye, Rusya, İran, BM, muhalefet ve rejim heyetleri, ateşkesi izlemek için üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı. Daha sonra yapılan 7 toplantı, Suriye'de 6 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta çatışmaların büyük ölçüde durmasını sağlamıştı.