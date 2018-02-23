SMDK Başkan Yardımcısı Selva Aksoy, İstanbul'daki basın toplantısında, "İran milisleri ve Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırılarda son üç ayda 2 binden fazla sivil hayatını kaybetti, 5 binden fazla sivil yaralandı. BMGK'yı Doğu Guta'daki halkımıza karşı sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz." dedi.

Aksoy, Doğu Guta'nın altı yıldan bu yana şiddetli saldırılara maruz bırakıldığını vurgulayarak, "Doğu Guta'da 2012 yılından bu yana 23 binden fazla sivil öldürüldü, 32'den fazla hastane ve sağlık merkezi yok edildi. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgelerinden biriydi ancak, rejim ve Rusya'nın çatısı altında İran milisleri bu anlaşmayı bozdu." diye konuştu.

BMGK'ye "Esed rejimi, İran ve Rusya tarafından Doğu Guta'da uygulanan sistematik soykırımın derhal durdurulması" çağrısında bulunan Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya, Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden hava saldırılarının öncülüğünü yapıyor, İran destekli milisler de BM tarafından Doğu Guta'ya gönderilen insani yardım konvoylarını engelliyor. Ayrıca, 2012 yılından bu yana Duğu Guta'da 1,7 milyon sivil yerinden edildi."

- 400 bin sivil abluka altında

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda hasta binlerce sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 300'ü geçti.