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Suriye rejimi: PKK/PYD masaya oturabiliriz

Suriye rejiminin Dışişleri Bakanı Muallim Rusya'da yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/PYD ile masaya oturabileceklerini ifade etti.

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Suriye rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasından sonra terör örgütü PKK/PYD ile  özerkliği konuşabileceklerini açıkladı. Muallim, gelecekte müzakere edip bir formül bulabileceklerini söyledi.
 
Russia Today’e konuşan Muallim, IKBY yönetiminin tartışmalı bağımsızlık referandumuyla ilgili 'Irak'ın bütünlüğünden yanayız' ifadelerinde bulunurken, terör örgütü PKK/PYD'nin özerkliği için kapı araladı. (CNN Türk)

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