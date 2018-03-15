Esad rejimi, Doğu Guta’da yine sivilleri hedef aldı Suriye’de Beşar Esad rejimi, Doğu Guta’da yine sivilleri hedef aldı. Düzenlenen saldırıda çocuklar ağır yaralandı. Minik bedenlerin bu görüntüleri yürekleri dağladı.