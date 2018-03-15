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Esad rejimi, Doğu Guta’da yine sivilleri hedef aldı

Suriye’de Beşar Esad rejimi, Doğu Guta’da yine sivilleri hedef aldı. Düzenlenen saldırıda çocuklar ağır yaralandı. Minik bedenlerin bu görüntüleri yürekleri dağladı.

  • İHA
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Beşar Esad rejim saldırılarında en çok çocuklar zarar görüyor. Rejim güçleri, Doğu Guta’daki Arbin kasabasında saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda 2 çocuk yaralandı. Saldırıya ilişkin yayınlanan görüntülerde 2 küçük çocuğun başından yaralandığı görülüyor. Siviller tarafından taşınan çocuklar minibüsle sağlık merkezine götürüldü.

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