Suriye rejim güçlerinin Hama kırsalına saldırısı püskürtüldü: 30 ölü
Özgür Suriye Ordusu, Suriye rejim güçlerinin Cumartesi gününden beri Hama yakınlarındaki birkaç kasabaya yaptığı baskınları püskürttü. Rejim güçlerinden 30 asker öldü. Bir tank ve iki zırhla araç imha edildi.
- İHA
Diğer taraftan, rejim güçlerine ait savaş uçakları bir hafta içinde yaptığı 65 hava saldırısında ve yüz kadar füze attı. Rejim güçleri Siritiyal ve Hınzır tepelerini kontrolünü ele geçirdi.
Özgür Suriye ordusuna bağlı İzzet ordusu, Pazar günü öğleden sonra Hama’nın kuzey kesiminde birkaç kontrol noktasını ele geçirdi.
Pazar günü öğleden sonra başladığı top atışlarıyla, Hama’nın kuzey bölgesi kırsalında Latamine kasabasındaki Zalkan, Zelin, El Masabneh kontrol noktalarını ele geçirdi. Çatışmalarda rejim güçlerinden ölen ve yaralananlar oldu.
İzzet Ordusu Yeni ve eski Zilagat ve Zellin kontrol noktalarını, bir tank bir zırhlı araç ve 130 kalibrelik bir top ele geçirdi. Çatışmalarda onlarca rejim unsuru öldürüldü
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