Suriye rejim güçlerinin Hama kırsalına saldırısı püskürtüldü: 30 ölü

Diğer taraftan, rejim güçlerine ait savaş uçakları bir hafta içinde yaptığı 65 hava saldırısında ve yüz kadar füze attı. Rejim güçleri Siritiyal ve Hınzır tepelerini kontrolünü ele geçirdi.

Özgür Suriye ordusuna bağlı İzzet ordusu, Pazar günü öğleden sonra Hama’nın kuzey kesiminde birkaç kontrol noktasını ele geçirdi.

Pazar günü öğleden sonra başladığı top atışlarıyla, Hama’nın kuzey bölgesi kırsalında Latamine kasabasındaki Zalkan, Zelin, El Masabneh kontrol noktalarını ele geçirdi. Çatışmalarda rejim güçlerinden ölen ve yaralananlar oldu.

İzzet Ordusu Yeni ve eski Zilagat ve Zellin kontrol noktalarını, bir tank bir zırhlı araç ve 130 kalibrelik bir top ele geçirdi. Çatışmalarda onlarca rejim unsuru öldürüldü