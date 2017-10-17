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'Suriye, Rusya'ya bağımlı olmadığını göstermek için İsrail jetlerini hedef aldı'

Pazartesi günü Lübnan üzerinde keşif yapan İsrail jetlerinin Esed rejimi tarafından hava savunma sistemleriyle hedef alınması bölgedeki tansiyonu arttırırken, Rusya Savunma Bakanı İsrail'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Suriye rejiminin 16 Ekim Pazartesi günü Lübnan üzerinde keşif yapan İsrail jetlerine SA-5 füzeleriyle saldırı düzenlemesi Şam yönetiminin Tahran gibi tamamen Moskova'ya bağımlı olmadığının göstergesi olarak yorumlandı.
 
Spekülasyonlarıyla meşhur Debka sitesine göre Esed rejiminin İsrail jetlerine karşılık vermesinin arkasındaki neden: İran. 
 
İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde Esed rejiminin saldırıdan 24 saat önce Tahran yönetimiyle yakından koordine olduğuna dair bilgiler mevcut. Büyük miktarda Rus askeri yardımına rağmen Esed rejimi tamamiyle Moskova'ya bağlı olmadığını göstermek için böyle bir mesaj vermek istedi.
 
Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın arkadaşı ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu  ise bugün İsrail'e ulaştı. Uzun zaman önce planlanan ziyarette Trump'ın yeni İran stratejisi, Kuzey Irak'ta gerçekleşen askeri operasyonlar  ve Esed rejimin İsrail uçaklarına yönelik saldırısının ele alınacağı belirtildi.
 

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