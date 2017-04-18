Suriye uçakları İdlib’in kuzeyini bombaladı
Suriye rejimine ait savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde İdlib'in kuzey kesim yakınlarındaki Maara Hurme beldesini bombaladı. Bombalamada aynı aileden 9 çocuk hayatını kaybetti.
- İHA
Görgü şahitleri Rejim güçlerine ait savaş uçaklarının iki konuta beş füze attığını bir evde bir aileden 9 çocuğun hayatını kaybettiğini bir kadının da yaralandığını söyledi.
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