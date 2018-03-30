Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye’de 2 koalisyon askeri öldürüldü

ABD Ordusu, ABD liderliğindeki koalisyonun güçlerinden Suriye'de görev yapan 2 personelin öldürüldüğünü 5 personelin de yaralandığını açıkladı.

  • İHA
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD askeri sözcüsü Albay Ryan Dillon, yol kenarına bırakılan bombanın patlatılması sonucu Suriye'de görev yapan 2 askerin öldürüldüğünü, 5 askerin de yaralandığını açıkladı. Dillon, saldırının kimler tarafından ve olayın hangi kentte düzenlendiğine ilişkin bilgi vermedi. Bölgede koalisyon güçlerinin devriye gezisini sürdürdüğünü duyurdu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7,4 büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında birinci sıradayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7,4 büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında birinci sıradayız

Üniversite öğrencileri roket yaptı

Üniversite öğrencileri roket yaptı

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA