Suriye'de 200 genç terör örgütü PKK/PYD'nin elinden kaçtı

ABD'nin talimatıyla giriştiği çatışmalarda çok sayıda militanını kaybeden terör örgütü PKK/PYD, savaştıracak militan sıkıntısı yaşıyor. Yeni militanlar kazanmak için zulüm politikası güden terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği yerlerden gençleri zorla silah altına almak için toplu tutuklamalar yapıyor.

Tutukladığı gençleri işgal ettiği topraklardaki kamplarda eğittikten sonra savaş bölgelerine göndererek ölüme sürükleyen terör örgütüne, bölgede tepkiler de giderek artıyor.

MÜNBİÇ'TE HALK PKK/PYD ZULMÜNE İSYAN ETMİŞTİ

Münbiç genelinde halk PKK/PYD barbarlığına karşı direniş başlatırken, gençler terör örgütü için savaşmak istemediklerini dile getirdi.

PKK/PYD'nin uygulamasına büyük tepki gösteren Münbiç halkı, Bab askeri meclisinin çağrısı üzerine dün genel greve gitmişti.

200 GENÇ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNDEN KAÇTI

Suriye yerel kaynaklarından edinilen bilgilere göre zorla savaştırılmak üzere Kuzey Suriye'de PYD tarafından tutuklanan ve bir merkezde tutulan 200 genç erkek, terör örgütünün elinden kaçtı. Terör örgütü, gençleri bulmak için militanlarını harekete geçirdi.