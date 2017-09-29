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ABD askeri uçağı Suriye'de sert iniş yaptı: En az 2 yaralı!

ABD askeri uçağı Suriye'de sert iniş yaptığı ve en az 2 kişinin yaralandığı açıklandı

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ABD askeri uçağı Suriye'de sert iniş yaptı. En az 2 kişinin yaralandığı açıklandı. 

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre V-22 Osprey tipi hava aracının sert iniş yaptığı ve hayati tehlikesi bulunan 1 kişi olduğu açıklandı.

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