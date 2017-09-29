ABD askeri uçağı Suriye'de sert iniş yaptı: En az 2 yaralı!

<p> ABD askeri uçağı Suriye'de sert iniş yaptı. En az 2 kişinin yaralandığı açıklandı. </p> <p> ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre V-22 Osprey tipi hava aracının sert iniş yaptığı ve hayati tehlikesi bulunan 1 kişi olduğu açıklandı.</p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.