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Suriye'de Esed ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesinde yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 3 sivilin öldüğü, 15 sivilin yaralandığı bildirildi.

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Arbin'deki sahra hastanesi yetkililerinden Dıyauddin el-Buşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki muhaliflerin denetiminde yer alan Arbin beldesini bombaladığını söyledi.

Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 sivilin yaralandığını belirten Buşi, yaralıların beldedeki sahra hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Sivil savunma yetkilileri de olay yerinde büyük hasar meydana geldiğini ve bazı evlerin yıkıldığını belirtti.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Ancak rejim güçleri ve destekçisi terörist gruplar bazı bölgelerde ateşkesi ihlal ediyor.

Ateşkes ihlalleri, Şam'daki Doğu Guta bölgesi ve Barada Vadisi ile Dera ve İdlib illeriyle Halep'in batı ve güney kırsalında yoğunlaşıyor.

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