Suriye'de Esed rejimi 140 günde 129 bin kişiyi yerinden etti

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, abluka ve yoğun saldırılar neticesinde ele geçirdiği bölgelerden 140 gün içerisinde 128 bin 926 kişiyi zorla göç ettirdi.

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak ülkenin kuzeyine sığınan sivillerin yardımına koşan Suriyeli çatı sivil toplum kuruluşu "Suriye Müdahale Koordinatörleri", 14 Mart-31 Temmuz döneminde (140 gün) söz konusu göçlere ilişkin rapor yayınladı.

Raporda, başkent Şam'ın güney kırsalı, Doğu Guta, Doğu Kalamun, Yermuk Kampı bölgeleri, Humus'un kuzey kırsalı ve Dera ve Kuneytra illerinden kuzeyde muhaliflerin kontrolündeki alanlara 140 gün içerisinde 128 bin 926 kişinin göç ettiği kaydedildi.

Şam'da 83 binden fazla kişi yerinden edildi

Rapor, Doğu Guta ve Doğu Kalamun'dan 14 Mart-24 Nisan döneminde 73 bin 964 kişinin İdlib ve Halep'te muhaliflerin kontrolündeki bölgelere zorunlu olarak tahliye edildiğini bildirdi.

Yermük Kampı'nda muhaliflerin kontrolündeki Yelde, Bebbile ve Beyt Sahim yerleşimlerinden ise 3-10 Mayıs'ta 9 bin 250 kişi İdlib'e götürüldü.

Böylece Şam'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelerden toplam 83 bin 214 kişi zorunlu göçe maruz kalmış oldu.

Humus'tan 12 günde 35 binden fazla kişi göç ettirildi

Rapora göre, Humus'un kuzey kırsalında Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki bölgelerden zorunlu tahliyeler kapsamında 07-18 Mayıs'ta 35 bin 648 kişi İdlib ve Halep'te muhaliflerin bölgelerine yerleştirildi.

Geçen ay da Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde rejim ve muhaliflerin vardığı mutabakat sonucu rejimle uzlaşmayı kabul etmeyen askeri muhalifler ve siviller, 2 hafta süren tahliyelerle ülkenin kuzeyine göç etmek zorunda kaldı.

Bu kapsamda ülkenin güneyinden 15-31 Temmuz'da yapılan tahliyelerle 10 bin 64 kişi yerinden edildi.