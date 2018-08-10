Esed'in kaçırdığı iki Alman’a Çekya aracı oldu

Esed'in kaçırdığı Alman vatandaşlarının bölgede yardım faaliyeti yaptığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Jan Hamacek’in söz konusu iki Alman vatandaşını almak üzere Şam’a gittiği bilgisini verdi.

Suriye’de insani yardım kuruluşu için çalışan iki Almanın daha sonra Prag’a götürülerek oradaki Alman elçiliği ile görüşeceği bilgisini veren Bakanlık, söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Çek basınında çıkan haberlere göre, iki Alman birkaç ay önce Irak sınırından ülkeye gerekli belgeler olmadan girmeye çalıştığı için gözaltına alınmıştı.

Çekya, 7 yıldır süren savaşta parçalanmış olan Suriye ile diplomatik ilişkileri sürdüren tek Avrupa ülkesi olduğu için AB vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri sağladığı gibi diğer ülkelere de aracılık ediyor.

(Reuters)