Suriye'de hakimiyet alanlarında son durum: Yüzde 58'ini kontrolüne aldı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, Rusya ve İran'ın desteğiyle ülkenin yüzde 58'ine hakim oldu. Muhaliflerin alanı yaklaşık yüzde 12'ye gerilerken, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK ülkenin dörtte birini işgal ediyor.

Mart 2011'de başlayan iç savaşın kaderi, İran ve Rusya'nın rejime, ABD'nin de terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destekle değişti.

Muhaliflerin başta İdlib olmak üzere 2015'te birçok stratejik noktada ilerlemesi üzerine, Rusya, 30 Eylül'de iç savaşa doğrudan müdahale etti.

Rejim, Rusya'nın hava, İran güçlerinin kara desteğiyle muhaliflere karşı birçok cephede operasyon başlattı. Bu tarihten sonra iç savaşın gidişatı rejim lehine değişti.

Terör örgütü YPG/PKK ise Ocak 2014'te DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başlayan ABD desteğiyle 2 yılda ülkenin dörtte birini işgal etti.

YPG/PKK'nın işgal alanı, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılmasının ardından, 45 bin 967 kilometrekareye gerilese de örgüt hala ülkenin dörtte birini işgal ediyor.

Ekim 2017'de DEAŞ Rakka ve Deyrizor'dan çıkarıldı. O dönemden bu yana DEAŞ'a karşı operasyon düzenlenmiyor.

Halihazırda DEAŞ, Haseke'de Irak sınırının bir kısmına hakim Şedadi kırsalı, Humus'un doğu kırsalı, Şam ve Kuneytra'da belli noktalarda varlığını sürdürüyor.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, DEAŞ'ın işgal alanları ülkenin 9 bin 784 kilometrekaresine, ülke topraklarının yüzde 5,28'ine denk geliyor.

Rejim ülkenin yarısından fazlasını kontrol ediyor

Son dönemde rejim, 5 yıldır sıkı abluka ve yoğun saldırılara tabi tuttuğu Doğu Guta'yı ele geçirdi.

2016'nın sonunda Halep'i de aynı yöntemle ele geçiren rejim, şimdi de kuşatma altındaki Kuzey Humus'a yöneldi.

Halihazırda rejim 107 bin 803 kilometrekare ile ülkenin yüzde 58'ini kontrol ediyor.

Muhalifler ülkenin sekizde birine hakim

ABD, Rusya ve İran'ın müdahalesi ile kontrol alanları gerileyen muhalifler ise 21 bin 745 kilometrekareyi, yani ülkenin yüzde 11,73'ünü kontrol ediyor.

Türkiye'nin Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarına denk düşen İdlib, Mayıs 2015'ten bu yana muhaliflerin kalesi konumunda.

İdlib'de hakim muhalif ve bazı rejim karşıtı silahlı gruplar, ilin doğusunda, Halep'in kuzeybatı kırsalında da varlık gösteriyor.

Humus ilinde ise muhalifler, rejim ve destekçilerinin 5 yıldır ablukada tuttuğu kuzey kısmı kontrol ediyor.

Buradaki muhalifler, son 4 gündür rejimin yoğun saldırıları ile mücadele içinde.

Ülkenin güneyindeki Dera ilinin merkezinin büyük kısmı ve Ürdün sınırındaki kırsal bölge ile Kuneytra ilinin bir kısmında muhalifler varlığını koruyor.

Suriye-Irak-Ürdün sınırındaki Tanif bölgesinde de muhalifler, İran destekli yabancı terörist grupların yönelttiği tehdide karşı varlık mücadelesi veriyor.

Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 5 yıldır abluka ve yoğun saldırılara direnen muhalifler, geçen ay Rusya ile varılan anlaşma gereği bölgeden çekilmek zorunda kaldı.

Şam'ın kuzeydoğusundaki Doğu Kalamun halen muhaliflerin elinde.

Zeytin Dalı Harekatı muhalif bölgeleri birleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarılması, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile Türkiye sınırındaki İdlib'i birleştirdi.

Böylece, muhalifler Suriye'nin kuzeyinde toplam 3 bin 894 kilometrekarelik bir alan kazandı.