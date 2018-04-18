Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açıldı
Reuters'ın haberine göre, Suriye'nin Duma kentinde Esad rejimin kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine bölgeye incelemeye giden ekip, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası, incelemelerin ertelendiği duyuruldu.
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