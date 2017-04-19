Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı kesinleşti

<p data-card-id='91d8515a-db46-4feb-f982-bdc294a94971' data-card-type='Text'> Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), 100'den fazla kişini hayatını kaybettiği Han Şeyhun'da 'kimyasal gaz' kullanıldığının kesinleştiğini açıkladı.</p> <p data-card-id='91d8515a-db46-4feb-f982-bdc294a94971' data-card-type='Text'> Ayrıntılar gelecek..</p> <p data-card-id='91d8515a-db46-4feb-f982-bdc294a94971' data-card-type='Text'> </p> <p data-card-id='91d8515a-db46-4feb-f982-bdc294a94971' data-card-type='Text'>
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