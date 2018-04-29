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Suriye'de şark çıbanı tehlikesi

Suriye’nin İdlib kentinde sağlıksız yaşam koşulları, nüfusun göçlerle orantısız olarak artması ve koruyucu sağlık hizmeti eksikliği, hastalıkların hızla yayılmasına neden oluyor.

  • AA
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Suriye’nin İdlib ilinde sağlıksız yaşam koşulları, nüfusun göçlerle orantısız şekilde artması ve açık foseptik çukurları, şark çıbanı hastalığının artmasına neden oldu.
 
Esed rejiminin hava saldırılarından kaçan ya da tahliye edilen on binlerce kişinin İdlib'e sığınmasıyla bölgedeki nüfusun kontrolsüz çoğalması, koruyucu sağlık hizmetlerinin iç savaş yüzünden verilememesi, bataklık alanlarda sinek popülasyonunun artması "Tatarcık" sineğiyle bulaşan bu hastalığın hızla yayılmasına yol açtı.
 
Hasta sayısı bir ayda 800 kişiye ulaştı
 
İdlib'de hastalığın en sık göründüğü bölgelerden birisi yoğun göç alan Ermenez beldesi. Ermenez'deki tek sağlık merkezine müracaat eden hasta sayısı son bir ayda 800 kişiye ulaştı.
 
Ermenez Yerel Meclis Başkanı Hasan Serdani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koruyucu sağlık hizmetleri alanında ciddi eksikliklerinin bulunduğunu belirterek "Savaş nedeniyle kanalizasyon sistemlerinin zarar görmesi ve açık haldeki foseptik çukurları hastalığın artmasına neden oldu. Yardım derneklerine çağrı yaptık ama sorunu çözecek kadar yanıt alamadık." diye konuştu.
 
Foseptik çukurları hastalığın kaynağı 
 
Serdani, zarar gören kanalizasyonlar ve halkın yaşadığı bölgedeki açık foseptik çukurlarının hastalığın kaynağı haline geldiğini söyledi.
 
Beldedeki sınırlı imkanlarla gönüllü ekiplerin tedavi çalışmalarına başladığını dile getiren Serdani "Ancak beldede özel bir tıbbi ekip bulunmuyor. " dedi.
 
Beldedeki tek sağlık merkezinde çalışan hemşire Nafi Çakal, haftada yaklaşık 200 hastanın merkeze müracaat ettiğini vurguladı.
 
Çakal, ev, sokak ve çöp dökülen alanlarda ilaçlama yapılması gerektiğini belirterek yardım kuruluşlarına destek vermeleri çağrısını yaptı. 
 
Şark çıbanı
 
Dünyada belli iklim bölgelerinde ve daha çok Akdeniz ve Ortadoğu'da görülen hastalığa "Leishmania tropica" adlı bir parazit neden oluyor.
 
"Tatarcık" sineğinin bulaştırdığı mikrop, hijyen ve temizlik bakımından sıkıntılı bölgelerde hızla yayılma imkanı buluyor. Virüsün zamanla vücuda yayılmasıyla çıbana sebep olan parazit, sineğin ısırdığı yerde pembe bir leke oluşturuyor, zamanla da leke daha belirgin hale gelerek yara halini alıyor.  

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