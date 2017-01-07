Suriye’de sıkıştırılan DEAŞ’tan Azez’de saldırı
Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye’nin batısında iyice köşeye sıkışan ve Bab’ta kuşatma altına alınan terör örgütü DEAŞ, yine en iyi bildiği işi yaptı ve muhaliflerin denetimindeki Azez’i bombalı araç saldırısıyla kana buladı.
Halep’in kuzeyinde Türkiye sınırında yer Azez ilçesinde yerel mahkemenin yakının hedef alan terör örgütünün saldırısında 60 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi ise yaralandı. Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, durumu hafif olan yaralılar muhaliflerin kontrolündeki Suriye’deki hastanelere kaldırıldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırının gerçekleştiği noktada halkın yoğun olarak kullandığı bir pazar bulunuyor.
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