Suriye’de silahları susturan anlaşma

TÜRİYE’de altı yıldır yaşanan krizi sonlandırmak için çaba harcayan Türkiye ve Rusya, ateşkesi sağlamak için mutabakata vardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Suriye rejimi ile muhalefetin Türkiye ile Rusya garantörlüğünde ateşkes anlaşması imzaladığını söyledi. Konu hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de ülke genelinde ateşkese gidilmesi yönündeki mutabakatı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Rus Savunma Bakanı Şoygu da ateşkesin 30 Aralık günü saat 00.00’da başlayacağı ve imzalanan anlaşmaların uygulanmasının garantörü olan Türkiye ile ‘kırmızı hat’ kurulduğu bilgisini verdi.

ASKER AZALACAK

Lavrov ve Şoygu ile gerçekleştirdiği üçlü zirve sonrası açıklama yapan Rus lider Putin, Şam ile muhalefet arasında üç belge imzalandığını belirtti. Putin, “İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye›de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri” dedi. Ayrıca Putin, Savunma Bakanlığı’nın önerisi üzerine Suriye’deki Rus askeri varlığının azaltılmasını kabul ettiğini belirtti. Sonucun Rusya’nın Türkiye ve İran ile yaptığı çalışmaları olduğunu kaydeden Putin, Astana’da başlayacak görüşmelerin tarihi hakkında bilgi vermedi.

TRUMP KATILABİLİR

Lavrov da muhaliflerle rejim arasında imzalanan üç belgenin, BM Güvenlik Konseyi’nde resmiyet kazanması için gerekli çalışmalara başladıkları bilgisini verdi. Lavrov, Türkiye ve İran ile yapılan çalışmalarla Astana hazırlıklarına başlandığını ifade ederek, “Görüşmelere bu aşamada Mısır’ı davet edebiliriz. İlerleyen aşamalarda Suudi Arabistan, Katar, Irak ve Ürdün’e de katılım daveti yapılabilir” değerlendirmesinde bulundu. Lavrov, ABD’de Trump göreve başladığında, ABD’nin de sürece katılmasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve ABD Dışişleri Bakanlığı ateşkesi ‘olumlu bir gelişme’ olarak değerlendirdi.

Terör örgütleri mutabakat dışı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da mutabakat hakkında memnuniyet belirten bir açıklama yayımladı. “Çabalarımızın sonucunda, Suriye’de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır. BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır” bilgisini veren Bakanlık, açıklamasında, “Taraflar saldırıları durdurmayı ve kontrolleri altındaki bölgeleri genişletmemeyi taahhüt etmişlerdir. Astana’da rejim ve muhalefetin garantör ülkelerin nezaretinde bir araya gelerek BM gözetimindeki siyasi süreci yeniden canlandırmaları ümit edilmektedir” denildi.

İmza sonrası ilk görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakat ilanının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’de bu gece başlayacak ateşkes konusu ve Astana süreci ele alındı. Görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, “Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın bizzat takibiyle ve talimatlarıyla yoğun diplomatik çaba içine girmiştir” dedi.