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Suriye'de bir grup asker yerde yatan tutukluya balyozla işkence etti

Suriye'de çekilen görüntülerde Rusça konuşan bir grup askerin yerde yatan tutukluya balyozla işkence ettiği ortaya çıktı.

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  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Suriye'den sızdırılan yeni görüntülerde bir grup Rusça konuşan askerin yerde yatan tutukluya balyozla işkence ettiği ortaya çıktı.
 
Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği henüz belli olmazken, askerlerin Rus olduğu iddia edildi.
 
Geçtiğimiz günlerde ise terör örgütü PYD terörisleri Rakka'da sivil halka işkence ederken görüntülenmişti.
 

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