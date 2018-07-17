Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'de yeni tahliyeler için anlaşma sağlandı

Suriye'de muhaliflerle Esed rejimi arasında yeni tahliyeler için anlaşmaya varıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

uriye'de muhalifler ile Beşşar Esed rejimi arasında süren görüşmelerde yeni tahliyeler için anlaşma sağlandı.

AA muhabirinin Suriyeli muhalif kaynaklardan aldığı bilgiye göre, anlaşma kapsamında askeri muhaliflerin kuşatmasındaki İdlib'in Fua ve Keferya beldelerinden 6 bin 900 kişinin çıkışına karşılık Esed rejiminin tutukladığı 1500 sivil ve muhalif serbest bırakılacak.

Tahliye işlemlerinin ilerleyen tarihlerde başlaması bekleniyor. Tahliyelerin gerçekleşmesi halinde Şii nüfusa sahip iki belde boşalmış olacak. Daha önce de muhalifler ile Esed rejiminin Fua ve Kefreya'da yaşayan Şii nüfusun tahliye edilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Suriye'nin Madaya, Zebadani ve Yermük kampı bölgeleri ile rejimin cezaevlerindeki birçok tutuklu serbest kalmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tarihi toplantıdan yaka paça çıkartıldı

Tarihi toplantıdan yaka paça çıkartıldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA