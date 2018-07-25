Suriye'deki çatışmalarda atılan 2 roket İsrail tarafına düştü

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Suriye topraklarından gelen ve kim tarafından atıldığı bilinmeyen 2 roket, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yakınında bulunan Taberiye (Celile) Gölü'ne düştü.

Görgü şahitlerine dayandırılan haberde, göle düşen roketlerden birinin infilak ettiği, diğerinin ise patlamadığı belirtildi.

İsrail polisinin düşen roketlerin bulunması için gölde arama yaptığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, söz konusu roketlerin rejim güçleri ile muhalifler arasında yaşanan çatışmalar sırasında ateşlendiği ve yanlışlıkla İsrail tarafına düştüğü aktarıldı.

İsrail, dün Esed rejimine ait bir savaş uçağını hava sahasını 2 kilometre ihlal ettiği iddiasıyla düşürmüştü.

Sınırdaki hava savunma sistemlerinden atılan füzeyle vurulan uçak Suriye topraklarına düşmüştü.

Rejim kaynakları ise uçağın Suriye hava sahasında vurulduğunu iddia etmişti.

Rejim ve destekçilerinin 20 Haziran'da Rusya'nın hava desteğiyle ilk olarak Suriye'nin güneyindeki Dera'ya askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Dera'da kalıcı ateşkes ve tahliye anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Rejim ve destekçileri, Dera'nın büyük bölümünü ele geçirdikten sonra hafta başında İsrail sınır hattına yönelmişti.