Suriye'deki iç savaşın 7'nci yılı konferansı düzenlendi

Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan iç savaşın 7'nci yılını doldurması dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ndeki etkinlik, Türkiye ve Suriye milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programda, Suriye'deki sürecin 7'nci yılı dolayısıyla Suriye'deki gösteri ve eylemler, 7 dakikalık video gösterisi şeklinde sunuldu.

Suriye Lemme Derneği Müdürü Hind Akil, katılımcılara, oğlunun son nefesini verdiği anına doyamayan bir annenin kalbiyle, oğlunun yüzünde özgürlüğü isteyip özgürlüğe kavuşmanın hayaliyle bakan bir annenin diliyle seslendiğini belirtti.

Akil, anneler olarak, ölümden korkan ama özgürlük için bağıran, sokak aralarında gezen gençleri dinlediklerini ifade etti.

"Asrın katili Beşşar Esed"

Hak, adalet ve özgürlük üzerine uluslararası topluluk olarak kendilerini adlandıranlara seslenen Akil,"Bu bizim, gençlerimizin devrimi ve bu bir haktır. Bu hakkı bizim talep etmemiz lazım. Asrın katili Beşşar Esed'in liderliğindeki yıkımda bizim gençlerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız ve çocuklarımız, onun zebaniliğini gösterdiği bir yıkımla karşı karşıya, Esed yıllardır sürdürdüğü bir hükme karşı birçok şeyi yıktı. Bu silahlardan ve yıkımlardan dolayı öldürülen çocukların hikayelerine karşı uluslararası topluluklar sadece seyirci kaldılar. Batı'nın gücüne ve kurallarına güveniyorduk ve sanıyorduk ki sessiz kalmayacaklar. Ama hiçbir şey yapmadılar, Sadece sessiz kaldılar." şeklinde konuştu.

Arap Derneği Başkanı Metin Turan, Suriye devriminin devam ettiğini söyledi.

Suriyeliler'in Türkiye'de göçmen değil misafir olduğuna dikkati çeken Turan, Türk askeriyle Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de tarih yazdığını vurguladı.