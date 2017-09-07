Suriye'deki muhalifler güç birliği yapmak için anlaştı

Suriye’de muhalefetin tarihî olarak nitelediği bir adım atıldı; Özgür Ordu grupları “geçici hükümet” ile “Suriye İslam Meclisinin” çağrısına cevap vererek Birleşik Ordu kurulmasını onayladı. Geçtiğimiz hafta Suriye’nin kuzeydeki altı grubun girişimi desteklediğini ilan etmesinin ardından önceki gün, çoğu Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 47 grup anlaşmayı imzaladı. Güneydeki muhalif gruplar ise lojistik sebeplerle toplantıya katılamadı. Ancak daha sonraki toplantılara ve kurulması planlanan Genelkurmay komutasına katılmaları için güneydeki grupların komutanlarıyla temaslar sürdürülüyor.

İLK HEDEF TAHRİR EŞ-ŞAM

Muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre projenin ilk hedefi İdlib’deki grupların Tahrir eş-Şam’a karşı birleşmesi. Kaynaklar, Türkiye’nin de bunu desteklediğin belirtiyor. Halep Askerî Meclisi Eski Komutanı Albay Abdüllcabbar el Agidi, gazetemize yaptığı açıklamada; söz konusu ordunun hedefinin rejim, DEAŞ’a, Nusra’ya, Şii milislere ve PYD’ye karşı koymak olduğunu belirterek, “Siyasi ve askerî kararın birleştirilmesiyle gruplar, alınacak herhangi bir uluslararası karardan korunacak” dedi.

ÖSO’NUN YÜZDE 90’I

Muhalif kaynaklar, dışarıdan değil ulusal bir çağrıyla gelen ve Özgür Ordu gruplarının yüzde 90’ını bir araya getiren bu adımı tarihî olarak niteliyor ve şunları söylüyor: “Gruplardan gelen cevaplar olumludan da öteydi. Bu da projeye destek sağlıyor.” Güneydeki gruplarla bağlantı sağlanması için de bir komisyon tayin edildiğini kaydeden muhalif kaynaklar, bu grupların mesafeden dolayı gelemediğini söyledi. Söz konusu orduda ve Genelkurmay komutasında hâlen devrimin temel bir parçası olan güneydeki gruplara da başat bir rol verilmesine önem verdiklerini kaydetti.

İDRİS GÖREVİ REDDETTİ

Toplantıya katılan askerî kaynakların gazetemize verdiği bilgilere göre, Savunma Bakanlığına Tümgeneral Selim İdris, Tümgeneral Muhammed Halluf ve Tümgeneral Muhammed Faris’in aday gösterildi, grupların İdris üzerinde anlaştı. Ancak İdris’in bunu reddedince başka biri tayin edilene kadar görevi geçici hükûmetin Başkanı Cevad Ebu Hatab’ın üstlenmesine karar verildi. Hatab’ın aynı zamanda geçici Savunma Bakanı olarak da tayin edildi. Savunma Bakanlığında Hatab’ın yerine gelecek kişinin en büyük gruplardan olan Feylak eş-Şam komutanı olacağı düşünülüyor.(Türkiyegazetesi)