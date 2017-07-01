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Suriye'den atılan 3 füze Ürdün'e düştü

Suriye'den atılan 3 füzenin Ürdün topraklarına düştüğü bildirildi.

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Ordunun resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Suriye'den atılan füzelerden 2'sinin Cabir Sınır Kapısı'ndaki sivil savunma binasının yakınına, birinin de ülkenin kuzeyindeki Cabir er-Ramse kara yolu yakınına isabet ettiği kaydedildi.

Söz konusu füzelerin, Suriye hava kuvvetlerinin Suriye sınırları içindeki muhalif gruplara düzenlediği operasyon esnasında atıldığı belirtildi.

Olaylarda herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

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