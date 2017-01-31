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Suriye’den Trump’a ilk tepki

Suriye hükümetinden ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de 'güvenli bölge' planına ilk tepki geldi. Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre hükümet, kendisine danışılmadan böyle bir adım atılmasının egemenliğinin ihlali olacağını açıkladı.

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Suriye hükümeti, kendisine danışılmadan topraklarında 'güvenli bölge' oluşturulmasının hem 'güvensiz' hem de egemenliğinin ihlali olacağını açıkladı.

Resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde ayrıca Suriye Dışişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Şam'da yapılan toplantıda konu üzerinde anlaştığı duyurulsa da ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

SANA'nın haberi, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Suriye'de savaştan kaçan siviller için "güvenli bölgeleri mutlaka kuracağız" demesinden bu yana Suriye hükümetinin açıklanan ilk tepkisi oldu.

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