ENKS Başkanı Bıro, AA muhabirine, ABD'ye davet edilmeleri ve orada alınacak konulara dair açıklamalarda bulundu.

Üst düzey bir heyetin, ABD Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine gelecek ay Washington'a gideceğini aktaran Bıro, "Peşmerge Bakanlığı bünyesinde eğitilen Roj Peşmergeleri'nin (Suriyeli Peşmergeler) Suriye'ye dönmesi, bu güçlerin Suriye'de güvenliği nasıl temin edeceği ve terör örgütü PYD militanlarının kendisine muhalif diğer Kürtlere baskıları gibi konular görüşmelerimizin ana başlıkları olacak." dedi.

Roj Peşmergeleri'nin Suriye'ye geri dönmesi konusunda ABD'li yetkililerle daha önce görüştüklerini hatırlatan Bıro, "ABD'deki yeni yönetimden, Roj Peşmergeleri'nin Suriye'ye geçişi önünde engel çıkaran PYD/PKK'ya baskı uygulamasını talep edeceğiz." diye konuştu.

Söz konusu gücün Suriye'ye dönememesinden dolayı eski ABD Başkanı Barack Obama ve yönetimine sitem eden Bıro, şunları söyledi:

"Obama yönetimi, Roj Peşmergeleri'nin Suriye'ye dönmesini sağlayamadı. Bunun iki nedeni var; ABD'nin kendi çıkarlarını düşünmesi ve PYD'yi memnun etmek için baskı uygulamaktan kaçınmasıdır. Ancak Donald Trump'ın Roj Peşmergeleri'nin dönmesi konusunda somut adımlar atacağı inancındayız. Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin kendisine muhalif Kürtlere nasıl baskı uyguladığını belgelerle birlikte ABD'li yetkililerin önüne koyacağız. Örgütün nasıl sivillerin üzerine ateş açtığını, onları öldürerek ya da kaçırarak, haksız yere alıkoyup zindanlarda tuttuğunu tek tek anlatacağız."

Suriye'de güvenli bölgeye destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de Türkiye'nin de savunduğu güvenli bölge projesini devreye sokacağına yönelik açıklamalarına da değinen Bıro, "Birkaç yıl önce güvenli bölge kurulmuş olsaydı, daha iyi sonuçlar elde edilecekti ancak farklı sebeplerden dolayı yapılmadı. Suriye'de güvenli bir bölgenin oluşturulması, ülkedeki tüm etnik-dini unsurların yararına olacaktır." ifadelerini kullandı.

Güvenli bölgenin oluşturulmasının, savaşın durması ve hayatın normalleşmesine vesile olacağını savunan Bıro, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda Suriye'nin yüzde 50'si farklı ülkelere kaçıp, sığınmacı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Söz konusu bölge vasıtasıyla, evlerinden olup, sığınmacı konumuna düşenlerin dönüşü için kolaylık sağlanacaktır. Bunun gerçekleşmesi, Suriye'deki iç savaşın sona ermesi hususunda bir dönüm noktası olabilir."

Roj Peşmergeleri, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bünyesindeki ENKS'nin silahlı gücü olarak da biliniyor. Roj Peşmergeleri, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sığınan Suriyeli Kürtlerden meydana geliyor. Söz konusu güçler, terör örgütü PYD/PKK'nın engellemelerinden dolayı yaklaşık 4 yıldır Suriye'ye dönmeyi bekliyor.