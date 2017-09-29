Suriyeli muhalifler başlattıkları saldırıda en az 100 Esed askerini öldürdü

Aljazeera'da yer alan habere göre Şam kırsalında saldırı başlatan muhalifler Esed saflarında savaşan en az 100 askeri öldürdü.
Katil Esed askerlerinin bulunduğu bölgelere sızma gerçekleştiren muhalifler, tüneller aracılığıyla Esed askerlerinin bulunduğu mevzileri havaya uçurdu.
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