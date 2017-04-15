Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suriyeli muhalifler tahliye konvoyuna saldırıyı kınadı

Suriyeli askeri muhalifler, kuşatma altındaki rejim bölgesinden tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriyeli askeri muhalifler, İdlib ilinde kuşatmada tuttukları Fua ve Kefreya'dan tahliye edilen sivil ve askeri unsurların konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.

Fua ve Kefreya konvoyunun güvenliği sağlayan askeri muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam, yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, saat 16.00 sularında Fua ve Kefreya'dan çıkan konvoyu korumakla görevli araçlara yönelik bir saldırı düzenlendiği belirtildi.

"Tahliyenin güvenliğini sağlayan çok sayıda devrimci hayatını kaybetti." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu korkak eylemi kınıyoruz. Bu eylem, dinimizin bize öğrettiği ahde vefa olgusuna terstir. Bu saldırı rejimin mezhepsel çıkarlarına hizmet etmektedir. Böylelikle rejim, Han Şeyhun ve Guta’da işlediği katliamların üzerini kapatmak istiyor."

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) da, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Raşidin'de Fua ve Kefreya sakinlerini, muhalifleri ve tıbbi ekipleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam Meclis'ten geçmezse gensoruyu size getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam Meclis'ten geçmezse gensoruyu size getireceğiz

Referandumda oy kullanırken yapılması gerekenler

Referandumda oy kullanırken yapılması gerekenler

Şarkıcının evinden çıkanlar şoke etti

Şarkıcının evinden çıkanlar şoke etti

Muş’ta sağanak hayatı felç etti

Muş’ta sağanak hayatı felç etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA