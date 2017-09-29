Suriyeli muhalifler 'ulusal ordu'yu destekliyor

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'na (SMDK) bağlı geçici hükümet başkanı Cevad Ebu Hatab, askeri muhalif gruplardan ulusal ordu kurmakla ilgili çalışmalarının sürdüğünü, askeri muhalif grupların yüzde 80'inin projeye destek verdiğini söyledi.

Ebu Hatab, ulusal ordu projesi, geçici hükümetin faaliyetleri, terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ ile mücadeleye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Muhalif grupların oluşturduğu ulusal ordu projesine değinen Ebu Hatab, "Ulusal ordu ihtiyaçtır. O yüzden biz geçici hükümet olarak askeri gruplarla görüşerek grupları birleştirme çabasında bulunduk." dedi.

Ebu Hatab, ulusal ordu girişiminin Esed rejimi ve müttefiklerinin "muhalifleri tek başına sıkıştırarak savaşma taktiğini" engellemek ve muhalif grupların askeri disiplin içinde daha verimli savaşmasını sağlamak için önemli olduğunu kaydetti.

Hükümet başkanı, "Ulusal ordu çağrımıza muhalif grupların yüzde 80'i, 44 grup olumlu yanıt verdi. Bunların içinde Ceyşü'l İslam ve Ahraru'ş Şam gibi büyük gruplar da var. Biz bir savunma bakanlığı oluşturduk ve genelkurmay başkanı ve üyelerini belirledik. Ancak bu konuda daha çok çalışmak gerek. Yeni ordunun kurmaylarını gruplardaki rejimden ayrılan komutanlardan seçtik." ifadelerini kullandı.

Gündemlerinde askeri okullar oluşturmak bulunduğunu belirten Ebu Hatab, "44 grubun hepsi, grup anlayışından ordu anlayışına geçmek istiyor. Teğmenler, ilk bölüğü Fırat Kalkanı Bölgesinde oluşturacak. Ben yakın zamanda Fırat Kalkanı bölgesindeydim. Gruplarla bunu nasıl sağlıklı bir şekilde yapabileceğimizi konuştuk." dedi.

"ORDUNUN GÖREVİ REJİM, DEAŞ, PYD VE RADİKAL GRUPLARLA SAVAŞMAK"

Geçici hükümet başkanı Ebu Hatab, ulusal ordunun, Suriye halkını Esed rejiminden kurtarmanın yanı sıra terör örgütü DEAŞ, PYD ve diğer radikal gruplara karşı savaşması gerektiğini vurguladı.

Henüz orduyu kurmak için zamana ihtiyaçları olduğuna dikkati çeken Ebu Hatab, binlerce kişiden oluşacağını, henüz sayının net olmadığını söyledi.

Ebu Hatab, "Türkiye'nin İdlib'e müdahalesini, Fırat Kalkanı'nı desteklediğimiz gibi destekleyeceğiz. Türkiye'nin bu müdahalesi ihtiyaçtır. Suriye'nin güvenliği için ve TSK ile tam uyum içinde çalışacağız." diye konuştu.

"ULUSLARARASI DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Ebu Hatab, geçici hükümetin hizmetleri istediği şekilde yerine getiremediği konusunda özeleştiri yaparak, şunları aktardı:

"Çünkü sınır kapıları ve kamu malları, grupların elinde. Elimizde kaynaklar az olmasına rağmen özelikle eğitim konusunda çok sayıda hizmet verdik. 2 bin 300 okul yönetiyoruz. İdlib, Azez, Doğu Guta'da ve Dera'da üniversiteler kurduk. Mezunlar da verdik. Yerel yönetimleri ve istatistik kurumlarını kurduk. Artık hükümet olarak gittikçe kurumsallaşıyoruz. Doğum ve ölüm evraklarını çıkartıyoruz. Uluslararası desteğe ihtiyacımız var."