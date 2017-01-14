Suriyeli mülteci Modamani Facebook’u mahkemeye verdi

Almanya'da sosyal medyada göçmen ve mültecilerle ilgili çok sayıda yanlış iddia var. Anas Modamani de bu tür yanlış haberlerden dolayı mağdur olanlardan biri. BBC'nin geçtiği habere göre Anas, Suriye'nin Dera kentinden şavaştan kaçıp Türkiye, Yunanistan ve Sırbistan üzerinden Berlin'e gelen bir mülteci.

2015 Eylül ayında Şansölye Merkel'in Berlin göçmen sığınma evini ziyareti sırasında Anas Modamani ile selfie çektirmişti.

Ancak Merkel ile çektiği selfie Anas'ı sosyal medyada hedef haline getirdi. Sosyal medyada Brüksel saldırganı olduğu iddiasıyla aleyhine birçok haber çıktı.

19 Aralık 2016'da Berlin'deki Noel pazarı saldırısı sonrası Anas tekrar hedef haline getirildi. Suçlamalardan bıkan Suriyeli mülteci bir avukat aracılığıyla Kasım 2016'da Facebook'a dava açtı. Almanya'da gerçekleştirilen terör saldırlarının faili olduğuna dair fotoğrafların Facebook üzerinden yayınlanmasıyla şirketin ırkçı ve nefret söyleminde bulunduğunu ifade eden Anas, Mark Zuckerberg ve diğer Facebook yöneticilerine dava açtı.

Dava duruşması 6 Şubat'ta Würzburg'daki bir mahkemede görülecek.