'Suriyeli mültecilerin yüzde 82'si evlerine dönmek istiyor'

Awad, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde mülteci konumunda olan ya da yerinden edilmiş 65 milyon kişinin yüzde 40'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan olduğuna dikkati çekti.

Amin Awad, "Libya'da 30 ila 40 bin Suriyeli, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeyi bekliyor. Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka'da mahsur kalmış 20 bin sivilin yarısı çocuk ve birçoğu canlı kalkan, çocuk savaşçı ya da intihar bombacısı olarak kullanılıyor." diye konuştu.

"22 bin Suriyeli mülteci evlerine döndü"

Suriye'de bu yılın başından beri, ülke içinde yerinden edilmiş 600 bin kişinin rejimin kontrolünü ele geçirdiği Humus ve Dara gibi belirli bölgelere geri döndüğünü ifade eden Awad, komşu ülkelerden ise sadece 22 bin Suriyeli mültecinin ülkeye geri döndüğünü söyledi.

Awad, Rakka ve Deyruz Zor'un DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların Suriye'ye dönmesinin beklenip beklenmediği sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Geri dönmek için şartlar uygun değil ve çok fazla engel var. Suriye'de bugün gördüğümüz büyük yıkım birçok kişinin geri dönme kararını engelliyor. Komşu ülkelerdeki Suriyeli mültecilerin yüzde 82'si güvenlik ve hizmet sağlanırsa geri dönmek istediğini söylüyor, yüzde 10'u kararsız ve yüzde 6'sı ise güvenli yerler bulurlarsa döneceğini söylüyor."