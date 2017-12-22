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Brüksel'de ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto edildi.

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ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto edildi.

Belçika ve Lüksemburg'da yaşayan Filistinli grupların çağrısı üzerine, Brüksel'deki ABD Büyükelçiliği karşısında toplanan çok sayıda protestocu, ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterdi. Gruptakiler, "Filistin'e özgürlük", "Direniş", "İsrail'i boykot", "Elçiliği taşımayın", "İsrail terörist devlet","ABD'yi boykot" şeklinde slogan attı.

Yaklaşık 20 metrelik Filistin bayrağı ile Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Filistin Lideri Yaser Arafat'ın posterlerini açan gruptakiler, Filistinli siyasi tutukluların serbest bırakılmasının talep edildiği dövizler taşıdı.

Protestoda, ABD'nin Kudüs kararının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve kabul edilemeyeceğinin vurgulandığı bildiri okundu.

Çok sayıda polisin önlem aldığı gösteride, ABD'nin Brüksel Büyükelçiliği çevresine dikenli tel bariyer yerleştirilmesi dikkati çekti.

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