Suriyeliler Golan'a ilerliyor: İsrail askerleri bağırıyor

İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nden peş peşe 'son dakika' haberleri geliyor.

Rejim ve İran milislerinnin saldırılarından kaçan Suriyeli muhalifler, İsrail sınırına doğru kafileler halinde yaklaşıyor. Reuters haber ajansı, İsrail ordu birliklerinin sınıra doğru gelen kalabalığa geri gitmeleri için bağırdığını bildiriyor.

15 Mart 2011'de isyanın başladığı Dera'yı geçen hafta muhaliflerden alan Suriye ordu birlikleri ve İranlı destekçileri, muhaliflerin elindeki son bölge olan Golan Tepeleri çevresini bombardımana tutuyor. Reuters, İsrail-Suriye sınırını çizen bölgeye düşen bombaların ardından gökyüzüne yükselen dumanların fotoğraflarını servis ediyor.

Rusya'nın da hava saldırılarıyla destek verdiği rejim güçleri, Haziran ayının sonuna doğru güney sınırında operasyona girişmişti. Çatışmalar sınırında on binlerce sivil Dera'dan ayrılarak Ürdün ve İsrail sınırına doğru kaçmıştı. Dera'dan ayrılmayı reddeden bazı gruplar, muhaliflerin elindeki İdlib'e tahliye edilmişti.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne sınır Kuneytra ilinin büyük bölümünü halihazırda askeri muhalif gruplar kontrol ediyor.

Sınırın güneyinde terör örgütü DEAŞ da halen Tasil denilen bölgede varlık gösteriyor.

Kaynak: Reuters